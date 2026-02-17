F95-Ultras schließen sich Protest gegen Björn Höcke an

Auf die Ankündigung am Sonntag, dass Hapag-Lloyd die israelische Reederei ZIM für 3,5 Mrd. Dollar übernimmt, reagierten die Arbeiter von ZIM in Haifa mit einem sofortigen Streik. Laut Gewerkschaft bietet die Unternehmensleitung an, 120 lokale Mitarbeiter zu behalten. „Das bedeutet, dass 880 Mitarbeitern die Entlassung droht“, sagte Gewerkschaftsvorsitzender Oren Caspi. „Die verlustbringenden Aktivitäten bleiben in Israel, während die profitablen Routen an Hapag-Lloyd gehen.“ Die Zim-Mitarbeiter haben einen sofortigen Streik begonnen, nachdem am Sonntagmorgen bekannt wurde, dass die deutsche Reederei Hapag-Lloyd und der FIMI-Fonds die Ausschreibung zum Erwerb von Zim für mehr als 3,5 Milliarden Dollar gewonnen haben. Die Beschäftigten wurden angewiesen, die Arbeit sofort einzustellen und bis auf Weiteres nach Hause zu gehen. Für die Übernahme sind noch mehrere Genehmigungen nötig, darunter jene des israelischen Staates. Unter den Großaktionären von Hapag-Lloyd sind Katar (12,3 Prozent) sowie Saudi-Arabien (10,2 Prozent).