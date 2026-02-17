Fortuna Düsseldorf

F95-Ultras schließen sich Protest gegen Björn Höcke an

Das antifaschistische Bündnis und der antifaschistische Widerstand zeigen sich auch im Stadion. So protestierten die Ultras von Fortuna Düsseldorf am Freitag, dem 13. Februar, im Stadion mit einem Banner: „Ob Stadt oder Stadion – Vogt, Höcke und Konsorten: Verpisst Euch!“. Die Aktion richtete sich gegen den vorgesehenen Auftritt des Faschisten Björn Höcke in Düsseldorf am 23. Februar.