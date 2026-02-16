Frankfurt Sozial! Wahlprogramm mit sieben Forderungen

Hierfür wird auf der Homepage ausgeführt:

Gegen Faschismus und Rassismus! „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (Art. 1 GG). Diesem Grundsatz sehen wir uns uneingeschränkt verpflichtet. Wir setzen uns in Frankfurt mit unserem Programm dafür ein, dass dies auch konkret umgesetzt wird. Die internationale Zusammensetzung von unserem Bündnis spiegelt das auch wider – von Religion bis Revolution!



Während Millionen Menschen sich mit viel Mühe und Herzblut für reale Verbesserungen in der Gesundheit, dem sozialen Miteinander, dem Umweltschutz einsetzen, haben Faschisten und Rassisten nur die Spaltung der Arbeiter:innen und der Benachteiligten im Sinn. Für reale gesellschaftliche Probleme suchen sie Sündenböcke, wie geflüchtete Menschen.



In Frankfurt ist man jeden Tag mit der Schere zwischen Arm und Reich so offen und alltäglich konfrontiert, wie in wenigen anderen deutschen Städten. Von den hohen Türmen blicken die Manager herab auf die Menschen, die von ihrem Lohn, ihrer Rente, ihrer „Grundsicherung“ … nicht mal mehr ihre Miete bezahlen können.



Faschisten hetzen diese Menschen gegeneinander auf, um die gesellschaftliche Ungleichheit unangetastet zu lassen, nach dem alten Grundsatz „teile und herrsche“. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.



Wir wissen aus der Geschichte und sehen auch wieder ganz aktuell überall, dass sich Faschismus und Rassismus nicht einfach „gegen Ausländer“ richten, sondern früher oder später gegen alle werktätigen Menschen.



Natürlich können wir das Problem nicht aus Frankfurt heraus lösen, aber wir werden alles dafür tun, dass diese Akteure, die die Menschenwürde mit Füßen treten, in Frankfurt keinen Fuß auf den Boden bekommen. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Deshalb fordern wir: Keine kommunalen Ressourcen für faschistische und rassistische Organisationen und Kräfte!



Wir stehen gegen jede Form des Faschismus und Rassismus, egal aus welchem Land sie kommen. Antisemitismus, Islamophobie, völkische Ideologie lehnen wir strikt ab. Wir setzen uns ein gegen jegliche Hetze und Spaltung gegen Menschen wegen ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Behinderung, ihrer Krankheit oder ihrer Armut. Im Gegenteil: Wir fördern ein solidarisches Zusammenleben und die kulturelle Vielfalt.



„Frankfurt Sozial!“ ist antifaschistisch!

