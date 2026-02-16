Gedanken zum Film „Lawrence von Arabien“

Er war durch seine Reisen im Orient und seine Sprachkenntnisse mit den Verhältnissen unter den einheimischen Beduinen in den Wüstenregionen der arabischen Halbinsel eng vertraut. Sein Vertrauen und seine idealistische Begeisterung für das Leben der arabischen Nomaden nutzte er: Er unterstützte mitten im Ersten Weltkrieg den Aufstand der Araber gegen die Unterdrückung durch den türkischen osmanischen Staat.



Dieser Widerstand war zwar nicht ausschlaggebend für den Sturz des Osmanischen Reiches, aber trug mit zu dessen Verfall bei. Lawrence handelte zwar im Auftrag des britischen Imperialismus, der sich dann an die Stelle der türkischen Besetzung im Nahen Osten setzte.



Von dieser Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg enttäuscht, schrieb er in seinen Memoiren: „Die Morgenluft einer zukünftigen Welt berauschte uns. Wir waren aufgewühlt von Ideen, die nicht auszudrücken und die nebulös waren, aber für die gekämpft werden sollte. Wir durchlebten viele Leben während dieser verwirrenden Feldzüge und haben uns selbst dabei nie geschont; doch als wir siegten und die neue Welt dämmerte, da kamen wieder die alten Männer und nahmen unseren Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie kannten. Die Jugend konnte siegen, aber sie hatte nicht gelernt, den Sieg zu bewahren; und sie war erbärmlich schwach gegenüber dem Alter.“ (T. E. Lawrence: Die sieben Säulen der Weisheit, Seite 850 )

Was der Film nicht bringt, ist die Haltung der jungen russischen Sowjetregierung zu den damaligen Aufstandsbewegungen im islamisch-arabischen Raum. 1921 erklärte sie in einem Vertrag mit der neuen Türkei: „Die beiden Vertragsstaaten … verkündigen nachdrücklichst das Recht der islamischen Völker auf Freiheit, Unabhängigkeit und eine Regierungsform, die ihren Wünschen entspricht.“ Das Zitat stammt aus dem Buch von Will Dickhut „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, Band 1.1. In dem Abschnitt „All-Islam oder der revolutionäre Nationalismus“ (Seiten 321 bis 332) werden dort die Ereignisse rund um die Geschichte des Lawrence von Arabien mit der historisch-materialistischen Methode im Zusammenhang dargestellt.

Die sozialistische Außenpolitik unter Führung von Lenin hat übrigens im Gegensatz zu allen anderen Großmächten jener Zeit ihr Versprechen eingehalten und Friedensverträge mit allen Nachbarstaaten, wie die Türkei, Persien u .a. abgeschlossen.