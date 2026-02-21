Das finden viele von unserer Schule nicht gut. Sie sagen z.B so einer wie Friedrich Merz arbeitet mit Netanjahu zusammen und er greift ja auch gerade Gaza an. Zum Glück haben die jetzt Waffenstillstand, aber der Krieg ist immer noch nicht zu Ende und viele Menschen und Kinder sind gerade am Hungern und in Not! Die brauchen auf jeden Fall Hilfe. Unsere Lehrerin sagt auch, dass unser jetziger Bundeskanzler wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg haben will und dass sie auf jeden Fall will, dass wir einen anderen Bundeskanzler kriegen.

Ich hab davon gehört, dass Owen aus Gelsenkirchen keinen deutschen Pass bekommt, weil er gegen Trump ist und der MLPD ein Interview gegeben hat. Ich denke, dass viele für ihn solidarisch sind oder auf seiner Seite sind z.B. die Leute aus meiner Schule. Denn gegen Faschisten zu sein ist wichtig! Es ist auf jeden Fall unfair. Erst recht, weil er gegen Trump ist, soll er einen deutschen Pass bekommen. Meine Solidarität hat er!