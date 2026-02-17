Gelsenkirchen: HelAUF - die Panzerknacker haben es wieder getan

Von der Partie waren die Panzerknacker, der Spaßkassendirektor aus Gelsenkirchen mit seinem mobilen Tresor (Heute geöffnet), die Kinder der ROTFÜCHSE, eine lichtscheue Gestalt im Kakerlakenkostüm und viele Kinder. Selbst der größte Räuber, Trump, war gekommen und bekam Pfeffer von allen Seiten.



Mit viel Spaß, Daumen hoch und zig gemeinsamen Fotos reihten sich die Närrinnen und Narren am Straßenrand ein: Das Schild „Spaßkasse Gelsenkirchen – schlecht gesichert, noch schlechter gesichert“ und „Spaßkasse Gelsenkirchen – bei uns ist das Geld sicher“ war der Knaller und erntete Hunderte Lacher!

Die Jecken am Rand gaben sogar 4 Euro Spende für die Notleidenden der Spaßkasse.



Im Jugendzentrum Che ging die Party mit viel Schwung, Musik und Tanz weiter.