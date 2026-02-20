Gemeinsame Mahnwache der Gaza AG und von Palästina muss leben

So ergänzten wir uns super und wir nahmen insgesamt 112 Euro ein. Besonders Arbeiter spendeten diesmal hohe Beträge. Stolz verteilten wir unseren gestalteten Flyer, den wir parallel zur Mitmachkarte einsetzen. Wir treffen uns jetzt immer freitags, um 18 Uhr, direkt im Anschluss an die Mahnwache, die von 16 Uhr bis 18 Uhr dauert. So können wir neue Interessierte direkt dorthin mitnehmen. Wenn das Wetter besser wird, wollen wir dann abends auch noch gemeinsame Freizeit machen.



Unsere gestaltete Spendendose kam auch super an. Hier könnt ihr das Design herunterladen und euch selbst ausdrucken oder als Aufkleber drucken lassen. Zwei neue Mitglieder der AG hatten vor allem viele Fragen, wie es den Menschen in Gaza geht, wie das Geld dort ankommt und ob das was bringt. Dazu schauten wir einen Film, wie das Geld dort verwendet wird, und lasen gemeinsam den Bericht über die genaue Verwendung der Gelder. Das überzeugte.

Jeder hilft jetzt mit, dass wir uns noch besser organisieren. Einer wird in die Kasse eingearbeitet, ein anderer schreibt gerne Texte und hilft deshalb dabei, Artikel zu schreiben und Fotos zu machen.

Viele Grüße von der Gaza AG Hagen.

Hier gibt es den Flyer