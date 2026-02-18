Die Bedeutung der Kommunalpolitik

Global und lokal denken und handeln - organisiert im InterBündnis

Das Leben der Menschen spielt sich vorwiegend in der Kommune ab: In Kindergärten, Schulen und Volkshochschulen, in Sportstätten, Bädern und Büchereien, auf Ge­meindestraßen Radwegen und na­türlich zu Hause. Viele Faktoren entscheiden über die Lebensquali­tät. Im Internationalistischen Bündnis, dessen 9. Kongress am kommenden Sonntag dem 22. Februar in Frankfurt stattfindet, haben sich auch über ein Dutzend kommunalpolitische Bündnisse vernetzt.

Hannelore Engelhardt
Grafik: InterBündnis

Sind Mieten und Gemeinde­steuern zu hoch? Gibt es gute Ein­kaufsmöglichkeiten für den tägli­chen Bedarf? Sind ausreichend gute Schulen, Kindergärten, kulturelle Angebote vorhanden? Von alldem hängt es ab, wie zufrieden stellend das Leben der Familien und der al­lein Lebenden ist. Eine wachsende Bedeutung spielen die ausreichend und qualitativ gute Aufnahme, Un­terbringung, Behandlung und Wei­terbildung von zugewanderten Menschen. Umwelteinflüsse wer­den wichtiger: Übermäßige Ver­kehrsbelastung, schlechter ÖPNV, hoher Schadstoffausstoß oder Gif­teinleitungen in Flüsse durch Kraft­werke und Industrie mit - alles be­einflusst das Leben und Wohlbefin­den vor Ort. Und ob dann Kranken­häuser und am Ende Friedhöfe, Trauerhallen zur Verfügung stehen, die man bezahlen kann?

 

Ganz im Widerspruch dazu steht, dass in den Mainstream-Medien Funk, Fernsehen und 'Social' Me­dia-Kanälen kommunale Themen kaum behandelt werden.
Lokalzeitungen werden zu teuer und verlieren Leser. Bei geringem Haushaltseinkommen sinkt die Zahl der Leser rapide auf bis zu 3 Prozent der Erwachsenen bei einem Einkommen von bis zu 1500/mtl. ¹

 

In den letzten Jahren hat nun das Thema Wohnen besondere Brisanz erhalten. Gab es 1987 noch knappp 4 Millionen preis-gebundener Sozi­alwohnungen, so waren es Ende 2004 nur noch gut 1 Million, jähr­lich fallen 100 000 aus der Miet­preisbindung, werden privati­sert und damit zum Spekulations­objekt für die Immobilienhaie. Das neu gegründete überparteili­che kommunale Wahlbündns "Frankfurt Sozial" hat es zu ei­nem der wichtigsten Themen in sei­nem Kommunalwahlkampf ge­macht, der zurzeit in Hessen statt­findet. Am 15.3.26 sind Kommu­nalwahlen, bei denen mit "AUF Kassel" auch im Stadtteil Rothen­ditmold der nordhessischen Groß­stadt ein fortschrittliches Bündnis zur Wahl steht.

 

Dass der Staatsapparat in Frankfurt mit undemokratischen und unter­drückerischen Methoden gegen das noch junge Wahlbündnis vorgeht, könnte mit der Sorge der Miethaie zusammenhängen: Denn "Frank­furt Sozial" greift frontal an, dass die Mietpreise in ihrer Stadt mit 17,36 Euro pro Quadratmeter nach München (23,35 €/m²) die zweit­höchsten in Deutschland sind (im Schnitt 14,41 €/m²).² Nicht zuletzt, um derartig unver­schämte Angriffe auf ein Wahl­bündnis bundesweit bekannt zu ma­chen und sie zurück zu schlagen, ist der Zusammenhalt der überparteili­chen kommunalen Bündnisse un­tereinander von großer Bedeutung. Sie sind uneigennützig und können dazu beitragen, die Kräfte zu bün­deln. Die Meisten von ihnen haben sich deshalb überregional der "Kommunalpolitischen Plattform" angeschlossen, die wiederum Teil vom "Internationalistischen Bünd­nis" ist.

 

Denn so wichtig die kommunalpo­litische Arbeit für die Förderung der Eigeninitiative der Menschen ist - die kommunalpolitischen Pro­bleme sind zumeist landes- oder gar bundesweit ähnlich oder gleich. Es ist also notwendig, weltweit, bundesweit und lokal zu denken und zu handeln. Nur so kann fort­schrittliche Kommunalpolitik gelingen. Denn Kriegsvorberei-tun­gen, Klimazerstörung, gnaden-lose Ausbeutung, auch von Kindern, sind weltweite Probleme, die aber massive Auswirkungen bis in die Kommunen haben.

 

Um "gemeinsam stark" zu sein, lädt die Koordinierungsgruppe alle Bündnisse in regelmäßigen Abstän­den zur Beratung ein - in Präsenz oder ggf. auch online. Und alle Mitglieder der Kommunalpoliti­schen Plattform, auch Einzelperso­nen der Bündnisse, werden zu den bundesweiten Treffen des Inter­Bündnis eingeladen.
Zur Finanzierung leistet jedes Bündnis einen kleinen monatlichen Beitrag entsprechend seiner Finanz­kraft.