Herstal: Arbeiter streiken gegen Fabrikbesuch von israelischem Militärattaché

Fabrikarbeiter bei FN Herstal, dem größten Waffenherstellers Belgiens, traten am 12. Februar in den Streik, nachdem ein hochrangiger Offizier der israelischen Streitkräfte an einer Besichtigung der Anlagen teilgenommen hatte. Die vom belgischen Verteidigungsministerium organisierte Besichtigung der FN Herstal-Fabrik für in Brüssel stationierte Militärattachés und umfasste auch den Vertreter Israels, Oberst Moshe Tetro. Als einige Fabrikarbeiter erfuhren, dass der israelische Offizier die Räumlichkeiten besuchen würde, riefen sie spontan zum Streik auf und legten die Produktion lahm. Viele demonstrierten vor der Fabrik, deren Tore im Rahmen der Aktion bis Freitagabend geschlossen blieben. Die Arbeiter wurden von der Allgemeinen Belgischen Arbeiterföderation (FTGB) zum Handeln aufgefordert. „Es ist inakzeptabel, dass das Fabrikgelände als Treffpunkt für das Verteidigungsministerium genutzt wird, um diplomatische und sicherheitspolitische Ziele zu fördern, wenn unter den Anwesenden der Vertreter eines Landes ist, das offen gegen das Völkerrecht verstößt”, erklärte die Gewerkschaft.