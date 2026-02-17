Morgen gibt es neun deftige Aschermittwochsveranstaltungen der MLPD!

Ja, die oben genannten und weitere bürgerliche Politiker treten auf Aschermittwochsveranstaltungen auf, vorzugsweise in Niederbayern. Dort werden sie sich selbst beweihräuchern und über die anderen bürgerlichen Parteien lästern, im bayerischen Kommunalwahlkampf leere Versprechungen machen, sich der Bevölkerung anzubiedern versuchen und sich in Söderscher Art plump-vulgärer Art und Weise auslassen. Dass demagogisch Flüchtlinge und Rentner zu Sündenböcken gemacht werden, wird insbesondere bei der CSU nicht fehlen.

Das kulturvolle Programm auf den Aschermittwochsveranstaltungen der MLPD ist völlig anders: Polemisch gegen die Herrschenden, angriffslustig mit klarer Kante. Denn wer die heutigen Zeiten durchblicken will, dem ist mit oberflächlichen Klamauk nicht geholfen! Deshalb gibt es beim Politischer Aschermittwoch der MLPD Tiefgang und viele neue Argumente. Die Rednerinnen und Redner sprechen den Zuhörern aus dem Herzen. Und: Bei der MLPD gibt es den revolutionären Aschermittwoch nicht nur in Bayern, sondern in neun Städten von der Küste bis zum Alpenrand.