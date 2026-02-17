Von der Küste bis zum Alpenrand
Morgen gibt es neun deftige Aschermittwochsveranstaltungen der MLPD!
Karneval und die Session der Büttenreden ist vorbei! Der Politische Aschermittwoch steht vor der Tür. Die MLPD hält im Gegensatz zu Söder, Aiwanger, Klingbeil und Co. die revolutionäre Tradition des Aschermittwoch hoch und hat ihr seit etlichen Jahren zu immer neuem Leben verholfen.
Ja, die oben genannten und weitere bürgerliche Politiker treten auf Aschermittwochsveranstaltungen auf, vorzugsweise in Niederbayern. Dort werden sie sich selbst beweihräuchern und über die anderen bürgerlichen Parteien lästern, im bayerischen Kommunalwahlkampf leere Versprechungen machen, sich der Bevölkerung anzubiedern versuchen und sich in Söderscher Art plump-vulgärer Art und Weise auslassen. Dass demagogisch Flüchtlinge und Rentner zu Sündenböcken gemacht werden, wird insbesondere bei der CSU nicht fehlen.
Das kulturvolle Programm auf den Aschermittwochsveranstaltungen der MLPD ist völlig anders: Polemisch gegen die Herrschenden, angriffslustig mit klarer Kante. Denn wer die heutigen Zeiten durchblicken will, dem ist mit oberflächlichen Klamauk nicht geholfen! Deshalb gibt es beim Politischer Aschermittwoch der MLPD Tiefgang und viele neue Argumente. Die Rednerinnen und Redner sprechen den Zuhörern aus dem Herzen. Und: Bei der MLPD gibt es den revolutionären Aschermittwoch nicht nur in Bayern, sondern in neun Städten von der Küste bis zum Alpenrand.
- In Nordrhein-Westfalen spricht die MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner zusammen mit Sarah Rissmann im Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1a. Der Einlass ist um 17 Uhr, die Rede um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro ermäßigt. Zu essen gibt es Thüringer Rostbratwürste mit Sauerkraut und Bauernbrot, Heringsstipp und vegane Linsensuppe. Hier der Flyer
- Für Baden-Württemberg findet die Veranstaltung statt im Arbeiterbildungszentrum Süd in Stuttgart, Bruckwiesenweg 10. Es spricht Philipp Schaaf. Einlass 17 Uhr, Beginn 17.30. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro ermäßigt. Hier der Flyer
- Der Politische Aschermittwoch der MLPD Bayern findet in Ingolstadt statt und beginnt um 19 Uhr im Restaurant Traditional - MTV Gaststätte, Friedhofstraße 10. Der Redner ist Patrick Ziegler. Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Hier der Flyer
- Für Berlin-Brandenburg spricht die Landesvorsitzende Christa Wolfer auf dem Politischen Aschermittwoch, der im Treff International, Reuterstraße 15, Berlin-Neukölln stattfindet. Der Einlass ist 17.30 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro bzw. 3 Euro. Zu essen gibt es Leberkäs mit Laugengebäck und Käsebrezeln.
- Der Landesverband Elbe-Saale (Sachsen und Sachsen-Anhalt) feiert den Politischen Aschermittwoch in Zwickau. Es sprechen Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, und der Landesvorsitzende Jörg Weidemann. Tanzcafé Eden, Bosestraße 13, 08056 Zwickau, Einlass mit Essen 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2 Euro. Deftiges Essen. Hier der Flyer | Hier ein Share-Pic
- Der Landesverband Küste veranstaltet den Politischen Aschermittwoch in Bremen. Es spricht Jürgen Bader, Hamburg, im Roten Atelier (KUNZ, unten), Sedanstraße 12, Einlass 17.30 Uhr, Rede 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Zu essen gibt es Kartoffelsalat und Frikadellen. Hier der Flyer
- Der Landesverband Niedersachsen trifft sich in Hannover; es spricht Peter Kunick. Einlass 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr, KARGAH, Zur Bettfedernfabrik 1 (H-Linden-Nord, Stadtbahn 10, Haltestelle Leinaustraße). Musik, Getränke und Essen für 5-10 Euro, solidarische Finanzierung.
- In Darmstadt findet der Politische Aschermittwoch der MLPD Rheinland-Pfalz-Hessen-Saarland statt. Mit Anna Schupp um 18 Uhr im HoffART-Theater, Lauteschlägerstraße 28a. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
- Der Politische Aschermittwoch der MLPD Thüringen findet statt im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal. Neben einer Rede des Landesvorsitzenden Tassilo Timm und einem Kulturprogramm gibt es Getränke und deftiges Essen. Der Einlass ist 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Ort: Truckenthal, Ferienpark Thüringer Wald, Im Waldgrund 1, Schalkau. Eintritt 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Hier der Flyer