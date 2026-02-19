"Höcke Blockieren": Keinen Fußbreit den Faschisten!

Mit der AfD hat erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder eine faschistische Partei Masseneinfluss in Deutschland und auch unter der Jugend bekommen. Die AfD steht bereit zur Regierungsbeteiligung. Dabei bekommt sie Rückenwind von einer weltweiten faschistischen Tendenz. Einige der mächtigsten Länder der Welt werden mittlerweile faschistisch regiert, wie die USA unter Donald Trump.

Die AfD als Partei gegen das „Etablishment“?

In Wahrheit will sie Tarifverträge eindämmen, ist gegen den Mindestlohn und gegen eine Vermögenssteuer. Sie setzt demagogisch daran an, dass immer mehr Menschen mit der herrschenden Politik unzufrieden sind. Als Verursacher werden dann Migranten oder Arbeitslose präsentiert. Dieser moderne Faschismus gibt sich demokratisch und nutzt das System der kleinbürgerlichen Denkweise. Er tritt auf als Verteidiger der Meinungsfreiheit, um den Faschismus wieder salonfähig zu machen. Doch der moderne Faschismus zielt letztlich auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur. Das zeigt uns Donald Trump in den USA. Er zettelt immer neue Kriege an, lässt Migrantinnen und Migranten auf offener Straße verschleppen und erklärt die Antifa zur „Terrororganisation“. ...

Nie wieder Faschismus!

Kommt zur Gegendemo: „Höcke Blockieren!“, Montag, 23. Februar, 17 Uhr, Düsseldorf-Garath, S-Bahnhof Koblenzer Straße.

