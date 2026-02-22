"Ich unterstütze Owen Franke ...

Lieber Kollege Owen, es empört mich, dass Du wegen einem Interview, was dein Recht auf Meinungsfreiheit ist, keinen deutschen Pass bekommen sollst.

Im Januar 2026 war ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen der IG Metall und von Verdi beim Verwaltungsgericht Baden-Württemberg in Stuttgart. Viele Mercedes-Beschäftigte waren auch dabei. Es ging darum, dass einem IG-Metall-Kollegen, stammend aus dem Iran, auch der deutsche Pass nicht bewilligt wurde. Es lagen ausschließlich Verfassungsschutz Dossiers vor.

Es ging um den IG-Metall-Angestellten Danial, der aktiv im Auftrag der IG Metall Aufklärung und Schulung gegen Faschismus durchführt. Drei Stunden erlebte ich live ein Schmierentheater im Gericht. Es waren Lehrstunden der Bespitzelung und Lügenverbreitung. Immer wieder die gleiche Hetze des Richters an den Kollegen. Was tun Sie gegen "Linksextremismus", wenn z.b. Rote Fahnen auf einer Demonstration sind. Was tun Sie, wenn "Linksextremisten" auf ihren Gewerkschafts-Versammlungen sind.

Und nach drei Stunden kam die Schlussfrage an den Kollegen Danial, was sagen Sie dazu, dass in Rote Fahne News über Sie berichtet wurde. Der Kollege blieb standhaft bei seiner demokratischen antifaschischten Einstellung. Das Urteil: keinen deutschen Pass. Owen, bleib standhaft, wir kämpfen mit Dir und Danial für den deutschen Pass.

Ein IG-Metall-Senior