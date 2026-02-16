Imperialismus zeigt sich in Politik der Regierung und Monopole

„In Ägypten gibt es Investitionen von etwa 1500 türkischen Unternehmen“, sagte Mustafa Denizer, Vorsitzender des türkisch-ägyptischen Wirtschaftsrats der Außenwirtschaftsvereinigung (DEİK), und erklärte, dass 95 Prozent der Investitionen von etwa 60 Unternehmen getätigt werden. „Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf fast 4 Milliarden Dollar“, teilte er mit. Dies zeigt, dass sich die Investitionen in den Händen weniger Monopole konzentrieren und das Kapital zentralisiert ist. (Lesen Sie auch: "Jade Textile Ägypten: Arbeiter streiken erfolgreich für höhere Löhne")

Mit zunehmenden ausländischen Kapitalinvestitionen nimmt auch die militärische Aggressivität des türkischen Staates zu. Aus den Bergwerken türkischer Monopole in afrikanischen Ländern erreichen uns häufig Nachrichten über Arbeiterproteste.

Einige linke und revolutionäre Autoren und Organisationen erkennen nach wie vor nicht, dass die Türkei imperialistisch ist, und führen statt einer leninistischen Imperialismustheorie weiterhin romantische Analysen zum Imperialismus durch. Einige von ihnen verfallen dabei in eine trotzkistisch angehauchte „Subimperialismus“-Romantik, die Lenins Thesen widerspricht. Allerdings handelt das monopolistische türkische Kapital, entgegen der „romantischen Imperialismusanalysen“ der Kleinbourgeoisie, entsprechend seiner imperialistischen Realitäten und baut seine Marktanteile durch Kapitalinvestitionen in immer mehr Ländern weiter aus.