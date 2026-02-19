Auf Deutsch

Auf Deutsch

In den Straßen von Minneapolis

Der Heilbronner Liedermacher Pit Bäuml hat den aktuellen Hit von Bruce Springsteen, die Anti-ICE- und Anti-Trump-Hymne Streets of Minneapolis, auf Deutsch übersetzt. Die Redaktion stellt das den Leserinnen und Lesern gern zur Verfügung und bedankt sich.

Von Pit Bäuml, Heilbronn
In den Straßen von Minneapolis
Pit Bäuml (foto: privat)

In den Straßen von Minneapolis

Bruce Springsteen, Jan 26

Deutsch: Pit Bäuml, Feb 26

 


In die Straßen von Minneapolis (D-Dur)

            bei Kälte und im Schnee (G-Dur D-Dur)

kam mit ICE und Feuer König (G-Dur D-Dur)

              Trumps Privatarmee (D-Dur A-Dur)

in Waffen und in Kampfmontur - (D-Dur)

             nun hörn wir ihr Geschwätz: (G-Dur D-Dur)

sie würden schützen unser Recht (G-Dur D-Dur)

             und stärken das Gesetz. (D-Dur A-Dur D-Dur)


Nein, für Gerechtigkeit stehn Bürger:

             man hört die Stimmen laut

von vielen auf den Straßen schon

              bevor der Morgen graut.

Doch ICE brachte statt Freundlichkeit

             nur Fußstapfen voll Blut:

tot waren in verschneiten Straßen

             Alex Pretti und Renee Good.


Ref.

Minneapolis I hear your voice. (G-Dur)

             Wir halten fest die Hand (G-Dur D-Dur)

des Fremden mitten unter uns - (G-Dur)

             es ist unser Land! (G-Dur D-Dur)

Sie morden im Winter 26, (G-Dur)

             doch keiner hier vergisst (G-Dur D-Dur)

die Namen derer, die es traf (D-Dur)

             in the streets of Minneapolis. (D-Dur A-Dur D-Dur)


Trumps Bundes-Schläger schlugen Alex

             Pretti ins Gesicht,

dann Schüsse, und dann lag er da

             im Schnee, regte sich nicht.

Sie sagten, dass es Notwehr war,

             doch wir haben selbst gesehn:

sie haun unsre Knochen und Ministerlügen

             die Wahrheit dann verdrehn.

 

Ref....

Ist deine Haut schwarz oder braun,

              bist du gleich im Visier:

sie schieben ab – wir sind dagegen,

              darum sind wir hier

und alle singen „ICE out now!“

              Ihr zertrampelt unser Recht!

So steht die Stadt mit Herz und Seele

              für das Menschenrecht.

Ref....

(Schluss) ICE out now!

ICE out now!

ICE out now!