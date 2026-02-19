In den Straßen von Minneapolis

Bruce Springsteen, Jan 26

Deutsch: Pit Bäuml, Feb 26



In die Straßen von Minneapolis (D-Dur)

bei Kälte und im Schnee (G-Dur D-Dur)

kam mit ICE und Feuer König (G-Dur D-Dur)

Trumps Privatarmee (D-Dur A-Dur)

in Waffen und in Kampfmontur - (D-Dur)

nun hörn wir ihr Geschwätz: (G-Dur D-Dur)

sie würden schützen unser Recht (G-Dur D-Dur)

und stärken das Gesetz. (D-Dur A-Dur D-Dur)



Nein, für Gerechtigkeit stehn Bürger:

man hört die Stimmen laut

von vielen auf den Straßen schon

bevor der Morgen graut.

Doch ICE brachte statt Freundlichkeit

nur Fußstapfen voll Blut:

tot waren in verschneiten Straßen

Alex Pretti und Renee Good.



Ref.

Minneapolis I hear your voice. (G-Dur)

Wir halten fest die Hand (G-Dur D-Dur)

des Fremden mitten unter uns - (G-Dur)

es ist unser Land! (G-Dur D-Dur)

Sie morden im Winter 26, (G-Dur)

doch keiner hier vergisst (G-Dur D-Dur)

die Namen derer, die es traf (D-Dur)

in the streets of Minneapolis. (D-Dur A-Dur D-Dur)



Trumps Bundes-Schläger schlugen Alex

Pretti ins Gesicht,

dann Schüsse, und dann lag er da

im Schnee, regte sich nicht.

Sie sagten, dass es Notwehr war,

doch wir haben selbst gesehn:

sie haun unsre Knochen und Ministerlügen

die Wahrheit dann verdrehn.

Ref....

Ist deine Haut schwarz oder braun,

bist du gleich im Visier:

sie schieben ab – wir sind dagegen,

darum sind wir hier

und alle singen „ICE out now!“

Ihr zertrampelt unser Recht!

So steht die Stadt mit Herz und Seele

für das Menschenrecht.

Ref....

(Schluss) ICE out now!

ICE out now!

ICE out now!