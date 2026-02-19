Auf Deutsch
In den Straßen von Minneapolis
Der Heilbronner Liedermacher Pit Bäuml hat den aktuellen Hit von Bruce Springsteen, die Anti-ICE- und Anti-Trump-Hymne Streets of Minneapolis, auf Deutsch übersetzt. Die Redaktion stellt das den Leserinnen und Lesern gern zur Verfügung und bedankt sich.
In den Straßen von Minneapolis
Bruce Springsteen, Jan 26
Deutsch: Pit Bäuml, Feb 26
In die Straßen von Minneapolis (D-Dur)
bei Kälte und im Schnee (G-Dur D-Dur)
kam mit ICE und Feuer König (G-Dur D-Dur)
Trumps Privatarmee (D-Dur A-Dur)
in Waffen und in Kampfmontur - (D-Dur)
nun hörn wir ihr Geschwätz: (G-Dur D-Dur)
sie würden schützen unser Recht (G-Dur D-Dur)
und stärken das Gesetz. (D-Dur A-Dur D-Dur)
Nein, für Gerechtigkeit stehn Bürger:
man hört die Stimmen laut
von vielen auf den Straßen schon
bevor der Morgen graut.
Doch ICE brachte statt Freundlichkeit
nur Fußstapfen voll Blut:
tot waren in verschneiten Straßen
Alex Pretti und Renee Good.
Ref.
Minneapolis I hear your voice. (G-Dur)
Wir halten fest die Hand (G-Dur D-Dur)
des Fremden mitten unter uns - (G-Dur)
es ist unser Land! (G-Dur D-Dur)
Sie morden im Winter 26, (G-Dur)
doch keiner hier vergisst (G-Dur D-Dur)
die Namen derer, die es traf (D-Dur)
in the streets of Minneapolis. (D-Dur A-Dur D-Dur)
Trumps Bundes-Schläger schlugen Alex
Pretti ins Gesicht,
dann Schüsse, und dann lag er da
im Schnee, regte sich nicht.
Sie sagten, dass es Notwehr war,
doch wir haben selbst gesehn:
sie haun unsre Knochen und Ministerlügen
die Wahrheit dann verdrehn.
Ref....
Ist deine Haut schwarz oder braun,
bist du gleich im Visier:
sie schieben ab – wir sind dagegen,
darum sind wir hier
und alle singen „ICE out now!“
Ihr zertrampelt unser Recht!
So steht die Stadt mit Herz und Seele
für das Menschenrecht.
Ref....
(Schluss) ICE out now!
ICE out now!
ICE out now!