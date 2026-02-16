Israels Regierung provoziert mit neuen Gesetzen massive Ausweitung der reaktionären Siedlerpolitik

U. a. wurden bestehende „jordanische Gesetze“ aufgehoben, die den Verkauf von Land an Juden wie im Westjordanland und Hebron bisher untersagten. Damit einher gehen bereits seit mehreren Wochen vom israelischen Militär geschützte wöchentliche „Besichtigungstouren“ von israelischen Siedlern.

Was harmlos klingt, ist von Beginn an mit massiver Unterdrückung und Behinderungen gegenüber der palästinensischen Bevölkerung verbunden. Teil des Gesetzespaktes durch die Netanjahu-Regierung ist, die Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse auf die Gebiete A und B auszuweiten, die gemäß den Oslo-Abkommen administrativ und sicherheitspolitisch der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstehen.

Demagogisch verkauft die Regierung diese Maßnahmen als Verfolgung von Verstößen gegen das Wasserrecht, die Beschädigung archäologischer Stätten und Umweltrisiken. In Wirklichkeit forciert sie damit massiv die Nakba, die weitere Vertreibung der Palästinenser.



Der Hadash-Abgeordnete Ayman Odeh sieht als Hintergrund für das Vorgehen der Regierung enormen Zeitdruck, um vor den anstehenden Parlamentswahlen Ende 2026 strategische Realitäten vor Ort durchzusetzen. Er erklärte, das Hauptziel sei es, die Gründung eines palästinensischen Staates endgültig auszuschließen und durch verstärkten Siedlungsbau und stille Vertreibung dauerhaft zu verhindern. Das links-demokratische Wahlbündnis Hadash positioniert sich in einer Erklärung: „Jeder einseitige Versuch, die geografische und demografische Zusammensetzung Palästinas zu verändern, ist völlig inakzeptabel und verstößt gegen das Völkerrecht.“

Wachsende Proteste in arabischen Gemeinden gegen die von der Regierung gedeckelte Gewalt

Gedeckt davon nimmt auch die brutale Gewalt bis hin zur Ermordung von Palästinensern zu. Nach offiziellen Angaben wurden bereits seit Jahresbeginn 2026 bereits 33 Palästinenser in arabischen Gemeinden durch Israelis ermordet. 2025 waren es 252 Opfer durch Gewalttaten.¹



In den letzten Wochen gingen dagegen bereits mehrere Zehntausend Palästinenser und Israelis auf die Straße. Ihr Protest richtet sich unter anderem gegen die massive Behinderung örtlicher Behörden durch Militär und Regierung bei der Aufklärung dieser Gewalttaten und Morde in arabischen Gemeinden. Straßenblockaden und Besetzungen von Autobahnen und Landstraßen, gehörten ebenso zu den Aktivitäten wie Demonstrationen im Regierungsviertel.

Hier gibt es die komplette Korrespondenz