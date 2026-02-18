Ist Betriebsratsmobbing ein wachsendes Problem?

Am 12. November 2025 wurde sie durch Siemens Energy fristlos ohne Angabe von Gründen gekündigt. Sie ist seit zehn Jahren Betriebsrätin der IG Metall bei Siemens Energy. Ende Januar 2026 erfuhr sie endlich auf Betreiben ihres Rechtsanwalts den Kündigungsgrund: Sie hätte bei der Bekanntmachung der Absage einer Veranstaltung zur Betriebsrente auch die Gründe der Firmenleitung nennen müssen. Damit habe sie ihre Treue- und Loyalitätspflichten erheblich verletzt.

Der zunächst vage gehaltene „wichtige Grund“ wurde Ende Januar präzisiert: Siemens Energy wirft ihr vor, durch die Art der Kommunikation einer verbotenen Informationsveranstaltung zur Betriebsrente das „Ansehen des Arbeitgebers“ beschädigt und ihre Loyalitätspflicht verletzt zu haben – weil sie wörtlich aus der Unternehmensabsage zitierte.



Das kann so nicht stehenbleiben. Solidarität für Isa Paape!



Mehr zu dem Fall gibt es hier