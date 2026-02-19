USA
Kalifornien: Streik der Facharbeiter an Unis
Mehr als 1.000 Facharbeiter im gesamten System der California State University haben am Dienstag einen landesweiten Streik wegen unlauterer Arbeitspraktiken begonnen. Die Arbeiter – Klempner, Elektriker, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker, Schlosser und anderes Gebäudewartungspersonal – streiken an 22 Standorten im ganzen Bundesstaat. Die Gewerkschaft Teamsters Local 2010, die die streikenden Arbeiter vertritt, erklärte in einer Mitteilung, dass der Streik ein Protest gegen „die Weigerung der CSU ist, die vertraglich zugesicherten Lohnerhöhungen und Gehaltsstufen”.