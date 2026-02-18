AUF Gelsenkirchen: Karnevalsscherz – oder agieren Trump-Sympathisanten in der Einbürgerungsstelle?

Besorgt hat sich Jan Specht für AUF Gelsenkirchen an die Stadtverwaltung gewandt:

"Gestern hat sich ein Gelsenkirchener Bürger mit einer haarsträubenden Angelegenheit an mich gewandt. Er lebt seit Jahren in Deutschland und hat die Einbürgerung beantragt. Nun droht ihm die Einbürgerungsstelle Gelsenkirchen in einem Schreiben vom 5. Februar 2026, seinen Antrag abzulehnen, da er zusammen mit einem anderen US-Amerikaner am 8. November 2024 dem Onlineportal Rote Fahne News ein Interview zum Amtsantritt von Donald Trump gegeben hat.



Es wäre doch verrückt, wenn ein US-amerikanischer Demokrat in Deutschland keine freie Meinungsäußerung zu Donald Trump haben soll – auch gegenüber linken Medien.



Der Betroffene arbeitet als Filmemacher, zahlt in die Sozialversicherungssysteme ein, hat die Sprachprüfung und andere Tests zur Einbürgerung mit Bravour bestanden, beteiligt sich rege am kulturellen und sozialen Leben in Gelsenkirchen und pflegt vielfältige Freundschaften. Sollte es kein Karnevalsscherz sein, frage ich mich, ob bei der Einwanderungsbehörde und beim impulsgebenden Landesverfassungsschutz Trump-Anhänger oder gar McCarthy-Bewunderer tätig sind?"

Jan Specht unterstützt das Einbürgerungsbegehren und stellt sich ausdrücklich hinter die Aussagen des Betroffenen im genannten Interview vom 8. November 2024, die sich immer mehr bewahrheitet haben:



"Trump… schürt gezielt Rassismus, Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit und trägt damit zur weiteren Spaltung bei. Seine Politik des Abbaus sozialer Absicherung und sein Versuch, Gewerkschaften zu schwächen, gefährden die Rechte und Errungenschaften der arbeitenden Menschen … Zudem bedroht Trumps aggressive Außenpolitik die internationale Stabilität und fördert imperialistische Konflikte. Durch seine antiwissenschaftliche Haltung, zum Beispiel im Umgang mit den steigenden Treibhausgasen, schädigt er zudem die Umwelt und riskiert langfristige Folgen für die Gesellschaft als Ganzes."