Kommt zur Unterstützung von „Frankfurt Sozial!“ am 21. Februar!

Diese Aktivitäten sind ein Ausdruck der solidarischen Praxis, für die das Internationalistische Bündnis steht, dessen 9. Kongress am folgenden Tag ebenfalls in Frankfurt stattfinden wird. Am Samstagabend wird es außerdem eine Podiumsdiskussion geben, und zwar zu dem Thema „Wie bekämpfen wir die faschistische Gefahr – in den Betrieben, Wohngebieten und überall?“

Es lohnt sich also dreifach, an dem kommenden Wochenende Frankfurt zu besuchen!

Die Kommunalpolitische Plattform ruft auf: Das ist die Gelegenheit, einen Tag eher zu kommen und bei den Wahlkampfaktivitäten von „Frankfurt-Sozial!“ anzupacken. Viele Plakate sind noch aufzuhängen, da ist jede Hand gefragt. Für die Plakatierung sind Trupps mit zwei oder drei Leuten mit eigenem Auto und Leiter gefragt.

Treffpunkt dafür ist um 9 Uhr, 11 Uhr und 13 Uhr: Geschäftsstelle der MLPD, Lahnstr. 26 in 60326 Frankfurt am Main. Für alle Rücksprachen wendet euch an die Kommunalpolitische Plattform im InterBündnis kommunal@inter-buendnis.de

Nach den Angriffen auf das Frankfurter Bündnis jetzt erst recht – packt mit an!