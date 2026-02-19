Melbourne: 50.000 protestierten gegen Präsident Herzog

Etwa 50.000 Australier demonstrierten am 12. Februar in Melbourne gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog. Die Teilnehmerzahl am Donnerstag war damit mehr als doppelt so hoch wie bei der vorherigen Demonstration in Sydney am 9. Februar. Das war zum großen Teil eine Reaktion auf das brutale Vorgehen der Polizei, das von der Labour-Regierung des Bundesstaates New South Wales (NSW) in Sydney nur wenige Tage zuvor orchestriert worden war. Die Szenen staatlicher Gewalt in Sydney, wo friedliche Demonstranten mit Pfefferspray besprüht, zusammengeschlagen und von hunderten von Bereitschaftspolizisten angegriffen wurden, haben im ganzen Land Entsetzens ausgelöst. Die Demonstranten forderten ein Ende des Völkermordes in Gaza und der Zusammenarbeit der australischen Regierung mit der Netanjahu-Regierung.