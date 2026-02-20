Morgen alle zum Syntagna-Platz - Nein zur Entsendung griechischer Soldaten nach Gaza

Die Regierung der Nea Demokratia hat im Rahmen der von Trump und dem vom Internationalen Strafgerichtshof gesuchten Netanjahu seit einiger Zeit zwei griechische Offiziere zum Hauptquartier des zivil-militärischen Koordinationszentrums (Civil Military Coordination Center-CMCC) in Kiryat Gat im Süden Israels unter amerikanischer Führung abgeordnet. Es handelt sich also nicht um eine „Friedensmission”, sondern um eine militärische Intervention und Hilfe dort, wo das zionistische Israel gescheitert ist: beim Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen.

Von welchem „Frieden” sprechen die Zionisten aber? Der „Frieden”, den sie planen, soll das vollenden, was ihr Krieg unvollendet gelassen hat, während das Massaker am palästinensischen Volk weitergeht. Seit dem Waffenstillstand werden täglich Palästinenser ermordet und die noch verbliebene Infrastruktur zerstört (kürzlich wurde die Wasserleitung von Rafah bombardiert), während die Behinderung humanitärer Hilfe und die Politik der Auslöschung des palästinensischen Volkes mit dem festen Ziel der Zionisten der USA, der EU und der NATO, ihren ursprünglichen Plan für die Region durchzusetzen, fortgesetzt werden.

Wir rufen die friedliebenden Menschen in Athen, die seit Jahren die Demonstrationen gegen das von Israel mit Unterstützung der USA und der EU und der Nato begangene Massaker begleiten und massiv unterstützen, dazu auf: am Samstag, dem 21. Februar, um 11 Uhr vor dem Parlament auf dem Syntagma gegen die Entsendung griechischer Truppen in das besetzte Gaza zu demonstrieren.