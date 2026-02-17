Muss das immer so sein?

Den ersten Sieg haben wir geschafft: Die Hütte bleibt erhalten. Das ist erst mal ein Erfolg. Aber was ist mit den 2000 Arbeitsplätzen, die vernichtet werden? Machen sich die Kapitalisten überhaupt Gedanken darüber? Ich denke nicht. Sie interessiert nur der Maximalprofit, den sie aus unserer Arbeitskraft und der Natur ausbeuten. Deshalb muss der Kampf um jeden Arbeitsplatz weitergehen; die Gesellschafter müssen Ersatzarbeitsplätze schaffen.



Aber denken wir doch mal über eine neue Gesellschaft nach, wie den von Karl Marx entwickelten wissenschaftlichen Sozialismus. Der Kapitalismus ist so tief in der Krise. Die Reichen werden immer reicher und wir, die den Reichtum schaffen, immer ärmer und arbeitslos.



Die Umwelt wird zerstört und ein Krieg jagt den nächsten. Das kann so nicht mehr weitergehen, deswegen habe ich mich schon lange in der MLPD organisiert. Weil ich die Erkenntnis habe, dass der echte Sozialismus die Perspektive für uns Arbeiter ist. Das ist es, was den Kapitalisten Angst einjagt.