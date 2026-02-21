Taiwan
Neu Taipeh: Migrantische Arbeiter fordern Rechte ein
Philippinische Wanderarbeiter des Medizinprodukteherstellers TaiDoc Technology Corporation in New Taipeh haben am Montag vor dem Arbeitsministerium zum vierten Mal gegen Ausbeutung und Gewerkschaftsfeindlichkeit protestiert. Ihre neu gegründete Gewerkschaft kündigte Streiks an, um die Wiedereinstellung entlassener Gewerkschaftsfunktionäre durchzusetzen. Ein Arbeiter erklärte gegenüber den Medien, dass das Unternehmen alle Gewerkschaftsfunktionäre am Tag nach der dritten Protestaktion der Gewerkschaft gegen die Entlassung ihres Vorsitzenden entlassen habe. Danach bot die Unternehmensleitung den sechs Funktionären die Wiedereinstellung unter der Bedingung an, dass sie aus der Gewerkschaft austreten, was diese jedoch ablehnten. Am nächsten Tag wurden sie aus ihren Unterkünften vertrieben. Den philippinischen Arbeiter wird auch die grundlegende Bewegungsfreiheit verweigert, sie unterliegen Ausgangssperren.