Neu Taipeh: Migrantische Arbeiter fordern Rechte ein

Familien im ganzen Iran haben ihrer Angehörigen gedacht, die bei den landesweiten Protesten im vergangenen Monat ums Leben gekommen sind, während Lehrer angaben, dass Schulstreiks stattfänden, um gegen die Tötungen zu protestieren. Viele nahmen am Dienstag und Mittwoch an Gedenkfeiern auf dem großen Friedhof Behesht-e Zahra in Teheran teil, wo 40 Tage – eine traditionelle Trauerzeit – seit den Nächten vom 8. und 9. Januar begangen wurden, in denen Tausende Menschen ums Leben kamen, während der Staat in beispielloser Weise das Internet und den Telefonverkehr lahmgelegt hatte. Im Internet sind zahlreiche Videos aufgetaucht, die ähnliche Gedenkfeiern in vielen Städten zeigen, darunter Lahijan im Norden, Quchan und Mashhad im Nordosten, Marvdasht im Süden und Najafabad im Zentrum des Iran. Der Koordinierungsrat der iranischen Lehrergewerkschaften, eine Nichtregierungsorganisation, erklärte am Mittwoch, dass sein Aufruf zu Schulstreiks am Dienstag und Mittwoch von einer großen Zahl von Lehrern und Schülern unterstützt worden sei.