"Palästina muss leben"

Neues Video von Al-Awda

Das Öffentlichkeitsdteam der Solidaritätsorganisation „Palästina muss leben“ hat ein neues Video veröffentlicht. Dr. Rami Al-Shiayh leitet die Notaufnahme des Al-Awda-Krankenhauses in Al-Nuseirat. In diesem Video berichtet er über die schwere Arbeit angesichts der massiven Zerstörung und bedankt sich für die internationale Hilfe.

 

Hier geht es zu dem Video.