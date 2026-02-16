Neues Video von Al-Awda

So ein Kommentar zu einem Bericht über die antifaschistische Demonstration am Sonntag, den 15. Februar, in der Allgäuer Kleinstadt Lindenberg. Dazu u. a. im selben Kommentar: „Das ist der zweite Ort in der kleinen Region des Westallgäus, der es mit seinem massiven Widerstand gegen die AfD in die überregionale Presse geschafft hat. Ich bin dort aufgewachsen. Es handelt sich um eine eher ländliche Region mit einer mehrheitlich konservativen Bevölkerung. … Es ist auch die Region, in der der Aufstand der Bauern gegen die Fürsten seinen Ursprung hatte. Bei den "Demos gegen rechts" standen der Bürgermeister und der katholische Pfarrer auf der Bühne. Die "linken Spinner" halt, die Merz meinte.“ Ein anderer polemisiert: „Höcke ist ein verurteilter Volksverhetzer. Man darf ihn auch öffentlich als Faschisten betiteln. Er wiederholt trotz Verurteilung SA-Parolen. … Mit freundlicher Empfehlung deutscher Gerichte. Soviel zum Thema 'wehrhafte Demokratie'.“