Bosnien-Herzegowina

Proteste in Sarajevo

Am fünften Tag protestieren Tausende Jugendliche und die Bevölkerung von Sarajevo gegen die marode Infrastruktur. Bei der Entgleisung einer Straßenbahn starb der 23-jährige Erduan Morankic, ein 17-jähriges Mädchen ringt ums Leben. Die Protestierenden fordern Gerechtigkeit und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Hier entlädt sich die Wut darüber, dass die Politiker nichts für die Jugend und die Bevölkerung tun, sondern nur für sich.

 

 