Reiseperlen von People-to-People: Völkerfreundschaft ist unser Programm!

Einleitend schreiben die Veranstalter:

Dieses Jahr haben wir unseren Reiseschwerpunkt auf Deutschland gelegt. Unsere befreundeten Häuser bringen wir dieses Jahr für Sie voll zur Geltung: So den Ferienpark im Thüringer Wald oder das Ferien- und Tagungszentrum Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte. Lernen Sie die Hauptstadt Berlin mit ihrer einzigartigen Kultur, ihren Sehenswürdigkeiten und ihrer Geschichte der Arbeiterbewegung kennen. Das sind echte Reiseperlen, die auch preislich erschwinglich sind.

In Gelsenkirchen lernen Sie die Besonderheiten des Bergbaus, der Stahl- und der Automobilindustrie kennen, die den solidarischen Zusammenhalt der Menschen sowie innovative Kunst und Kultur geprägt haben und prägen. Von Stuttgart aus können Sie wunderschöne Wanderungen auf der Schwäbischen Alb unternehmen oder eine Architektur-Führung durch die Weißenhofsiedlung als Ausstellung für neues und soziales Wohnen.

Alle unsere Partner sind dem Motto der Völkerfreundschaft und internationaler Solidarität verbunden. Sie unterstützen berechtigte Interessen der Menschen und Aktivitäten für den Kampf zur Verbesserung ihrer Lebenslage. Dieses Jahr bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren befreundeten Partnern erholsame, aber auch anregende Gruppenreisen mit Sport-, Wellness-, Rad- und Fitness-Wochen an. Der Urlaub für Jedermann im Ferienpark Plauersee oder der Winterspaß in Truckenthal richten sich an die ganze Familie.

Als neue Idee stellen wir Ihnen darüber hinaus frei buchbare Module zur individuellen Urlaubsplanung vor. Dazu bekommen Sie entsprechendes Kartenmaterial, Tipps und Hinweise. Eine Wanderwoche in unseren gemütlichen Hütten im Ferienpark Truckenthal haben wir bewusst für Menschen mit kleinerem Geldbeutel konzipiert.

Doch auch international bieten wir Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern wieder einmalige Gruppenreisen an: Im zweiten Halbjahr 2026 freuen wir uns, Ihnen wieder die beliebte Gruppenreise nach Tunesien anbieten zu können. Das erste Mal findet vom 25. 7. - 9. 8. 2026 eine Gruppenreise nach Kamerun statt. Wir möchten Ihnen aber auch ganz besonders die Herzlichkeit und Gastfreundschaft unseres Partners auf Lesbos in Griechenland ans Herz legen: Sie werden im kleinen familiengeführten Hotel von Menschen begrüßt, die das Motto von People to People dort leben.

Für das Jahr 2027 streben wir eine Gruppenreise in die Dominikanische Republik sowie nach Georgien an. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Urlaubsplanung 2026 mit Freunden, Familie und Kollegen! Ansprechpartner vor Ort sind Agenturen von People to People, die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wenden Sie sich ansonsten jederzeit gerne an unsere Zentrale in Gelsenkirchen. Ihr Team von People to People

Tel. : 02091776 560, E-Mail: reisen@people-to-people.de

"Reiseperlen" - hier zum Schmökern!