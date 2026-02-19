Rubio appelliert an gemeinsames Band des Antikommunismus

Mit bebender Stimme erinnerte er an die Zeit, als der "sowjetische Kommunismus auf dem Vormarsch" war und "viele daran zweifelten, dass Freiheit siegen würde" da "Tausende Jahre westlicher Zivilisation deshalb an einem seidenen Faden" hingen.

Tausende Jahre westliche Zivilisation?

Es spricht Bände, dass er nahtlos das Mittelalter sowie den Hitler-Faschismus als westliche Zivilisation ansieht …!

Doch Gott sei Dank habe sich der Westen zusammengefunden, um die Freiheit gegen „antikoloniale Aufstände … sowie den roten Hammer und die rote Sichel“ zu verteidigen.

Eine interessante Feststellung:

Während sowohl die USA als auch Europa über tiefe Gräben in den transatlantischen Beziehungen lamentieren, appelliert der amerikanische Außenminister an das gemeinsame Band des Antikommunismus.