Solidarität mit Frankfurt Sozial

Liebe Freundinnen und Freunde von Frankfurt-Sozial, als überparteiliches kommunales Bündnis sind wir es gewohnt, wegen unserer tatsächlichen Überparteilichkeit angegriffen zu werden. Denn wir ziehen einen Trennungsstrich nur gegenüber Faschisten und religiösen Fanatikern. Beugen uns aber nicht dem staatlich gewünschten Antikommunismus wie z. B. vom Verfassungsschutz NRW, der uns trotz fehlender Beweise in seinem Bericht als Tarnorganisation der MLPD benennt, nur weil wir nicht bereit sind, bei uns mitarbeitende MLPD‑Mitglieder auszuschließen.



Was wir aber an Schikanen gegenüber euch zu hören und zu lesen bekommen haben, schlägt dem Fass den Boden aus. Da wird immer groß von der Notwendigkeit von Bürgerengagement gefaselt, wenn es aber ernst genommen wird, ist kein fadenscheiniges Argument zu billig, um schon die Zulassung zur Wahl überhaupt zu verhindern. Wir wünschen euch, dass diese billigen Attacken nicht nur ins Leere gehen, sondern euch noch bekannter machen und weitergehende Unterstützung bei den Frankfurterinnen und Frankfurtern herausfordern.