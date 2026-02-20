Spannende Podiumsdiskussion zum Kampf gegen Faschismus und Krieg

Für den Vorabend seines bundesweiten 9. Bündniskongresses lädt das Internationalistische Bündnis (InterBündnis) gegen Rechtsentwicklung, Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung zur Podiumsdiskussion ein:

„Wie wehren wir uns und wie bekämpfen wir die faschistische Gefahr in den Betrieben, Wohngebieten und überall“

Darüber diskutieren mit den Gästen:

Annette Ludwig vom Wahlbündnis "Frankfurt-Sozial!" und Gewerkschafterin

vom Wahlbündnis "Frankfurt-Sozial!" und Gewerkschafterin Hashem von der Solidaritätsorganisation "Palästina muss leben"

von der Solidaritätsorganisation "Palästina muss leben" Lisa Gärtner von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, MLPD

von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, MLPD Narges Yelaghi vom Solidaritätskomitee mit dem Kampf des iranischen Volkes

vom Solidaritätskomitee mit dem Kampf des iranischen Volkes Owen Franke , langjährig in Deutschland lebender US-Bürger, dem nun die Verweigerung der Einbürgerung als Marxist-Leninist angedroht wird

, langjährig in Deutschland lebender US-Bürger, dem nun die Verweigerung der Einbürgerung als Marxist-Leninist angedroht wird ein Vertreter der Arbeiterplattform des Internationalistischen Bündnisses

Den Abend moderieren Ulja Serway von der Bundesweiten Montagsdemo und Fritz Ullmann vom Linken Forum im Bergischen Land (NRW) und gemeinsam im geschäftsführenden Ausschuss der zentralen Koordinierungsgruppe des InterBündnis.

Wann und Wo?

Samstag, 21. Februar 2026 um 19 Uhr

DGB-Haus, Sitzungsraum 3

Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

60329 Frankfurt.

Vorbereitung auf den Kongress

Die Podiumsdiskussion stimmt auf den am darauffolgenden Sonntag stattfindenden 9. Kongress des InterBündnis ein. Dieser steht unter einem ähnlichen Motto: "Wie einen wir angesichts der Weltlage und der akuten faschistischen Gefahr auch in Deutschland die Kräfte gegen Faschismus und Krieg?" Das Bündnis will sich stärker auf den antifaschistischen Kampf ausrichten und weitere Kreise ansprechen. In diesem Sinne wird das Bündnis seine Grundsatzdokumente aktualisieren. Dafür soll auch der Aufbau örtlicher und regionaler Strukturen voran getrieben werden.

Sonntag, 22. Februar 2026, 10 Uhr bis 16 Uhr

SAALBAU Stadthalle Bergen

Schelmenburgplatz 2 / Gangstraße 5 (ehemals Marktstraße 15),

60388 Frankfurt am Main