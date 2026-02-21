Spendensammlung für die Bergleute in der Ukraine geht in die Zielgerade

2500 Euro konnten bereits vor wenigen Tagen überwiesen werden. Die Bergleute schrieben: „Vielen Dank, Genossen, dass ihr weiterhin Hilfe für die Familien der ukrainischen Bergleute sammelt. Das ist ein unschätzbares Beispiel für die proletarische internationale Solidarität der Arbeiter der ganzen Welt!“

Gespendet wurden teils größere Beträge von mit der kämpferischen Bergarbeiterbewegung verbundenen Menschen, Familien und Organisationen wie die kommunalpolitischen AUF-Bündnisse. Der Bericht von einem Spendensammeleinsatz der Stadtgruppe Niederrhein zeigt, dass die Arbeitersolidarität lebt: „Wir haben vor unserem Monatstreffen am 19.02.26 zu einer kleinen Spendenaktion für die Bergleute in der Ukraine aufgerufen. In einer halben Stunde haben wir zu sechst 88,50 Euro gesammelt. Sehr bewährt hat sich, dass wir solche Aktionen mit einer Pressemitteilung ankündigen. So warteten schon zwei, um ihre Spende abzugeben. Auch andere Spender hatten sie gelesen und wussten worum es geht. Ausgerüstet waren wir mit einer großen Plakattafel, Kumpel für AUF-Fahne, kleinen Umhängeschildern „Ukraine-Solidarität - Spendet für die Bergleute und ihre Familien“. Angesprochen haben wir mit „Merz liefert Waffen in die Ukraine, wir schicken Spenden an die Bergleute, die das Ende des Kriege wollen und große Not leiden“ oder „Arbeitersolidarität ist jetzt gefragt“. Etliche junge Leute gaben 1 oder 2 Euro, etliche Migranten oder auch ältere Menschen. Eine alte Dame, sie selbst kaum über die Runden kommt, gab 2 Euro von ganzem Herzen „Ich habe den 2. Weltkrieg mitgemacht und weiß die große Not infolge. Die Reichen wollen jetzt wieder die ganze Welt kaputt machen.“ nur ein Kollege meinte, „mir gibt auch keiner was“ und wollte sich auf kein Gespräch einlassen. Es kam auch sehr gut an, dass wir mit den ukrainischen Kumpel zusammen in der „Internationalen Bergarbeiterkoordination“ gemeinsam für eine von Ausbeutung, Unterdrückung von Mensch und Natur befreite Welt kämpfen und dafür auch bei der United Front gegen Krieg Faschismus und Umweltzerstörung mitmachen. Etliche berichteten, wofür alles sie bereits spenden. Von wegen jeder denkt nur an sich. Solidarität ist den Menschen kein Fremdwort.“

Ein Vorschlag für die Zielgerade der Spendensammlung ist, den 24. Februar, den 4. Jahrestag des Beginns des Ukraine-Krieges für die Spendensammlung zu nutzen.

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, engagierten Sammler und die Unterstützer der Spendenkampagne wie Rote Fahne News und Solidarität International!

Zentralen Koordinierungsausschuss Kumpel für AUF

Spendenkonto:

Solidarität International e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Hilfsfond Bergleute Ukraine

(Die Spenden sind steuerlich absetzbar)