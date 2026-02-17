Hella Recklinghausen
Stimmen aus der Belegschaft
In der aktuellen Extra-Ausgabe der Zeitung von Kollegen für Kollegen bei Hella, „Der Scheinwerfer“, kommen Kollegen aus der Belegschaft zur aktuellen Situation zu Wort: "Warum werden jetzt Leute aus dem Büro in der Produktion angelernt? Sollen dann die Produktionsarbeiter zuerst gehen, damit sie noch bleiben können?“ „Was für ein Chaos in der Produktion, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. … Da werden Millionen verbraten. Aber bei uns wollen sie dann ‚sparen‘.“