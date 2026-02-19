Südafrika: Fünf Bergleute in Diamanten-Mine verschüttet

Eine Schlammlawine versperrt ihnen in 850 Metern Tiefe den Weg nach übertage. Es besteht kein Kontakt zu den Kumpel, hoffentlich leben sie noch! Zur Zeit wird das Wasser abgepumpt und Rettungskräfte aus verschiedenen Bergwerken sind nach Kimberley zu Hilfe geeilt. Alle wichtigen Gewerkschaften fordern, dass alles für die Rettung unternommen wird. Die Medien nehmen regen Anteil.

Jeder ehrliche Bergmann wünscht den Kumpel einen guten Ausgang und muss doch dabei an die rund 100 Bergleute denken, die die südafrikanische Regierung in Stilfontein untertage verhungern ließ, nur weil sie Migranten waren.