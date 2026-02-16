Unschätzbares Beispiel für proletarische internationale Solidarität

Der Gewerkschaftskollege schrieb uns:

"Liebe Genossinnen und Genossen! Unser Genosse in Polen hat eure Überweisung erhalten und sie wird bald in der Ukraine eintreffen.



Wir werden unverzüglich damit beginnen, eure Hilfe zur Unterstützung der Familien der Bergleute unseres Unternehmens 'Volyn-Kohle' einzusetzen. Ich werde euch einen detaillierten Bericht darüber schicken, wie und wofür eure Hilfe genau verwendet wurde!



Vielen Dank, Genossen, dass ihr weiterhin Hilfe für die Familien der ukrainischen Bergleute sammelt. Das ist ein unschätzbares Beispiel für

die proletarische internationale Solidarität der Arbeiter der ganzen Welt!

Mit kameradschaftlichen Grüßen."

Wir freuen uns über die Mitteilung von "Solidarität International", dass inzwischen weitere 1500 Euro an die Bergarbeiter in der Ukraine überwiesen werden konnten.

Ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle!!!

Glück Auf

