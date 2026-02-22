Vom Euphrat bis zum Nil?
US-Botschafter vehement für Groß-Israel-Pläne
Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, in einem Interview verhement die imperialistischen Groß-Israel-Pläne propagiert hat. Israel solle seiner Meinung nach den gesamten Mittleren Osten beherrschen. Vom Nil bis zum Euphrat? wurde er gefragt. Ganz so groß vielleicht nicht, meinte er, aber es werde sicher ein sehr, sehr großes Stück Land. Huckabee ist bekannter Anhänger der reaktionären Evangelikalen, Mitglied bei den US-Republikanern und Unterstützer der faschistischen israelischen Siedlerbewegung. Genau das richtige Profil für einen Botschafterposten. Weltweit brandete eine Welle von Protesten auf.