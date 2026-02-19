Russland
Verdeckte Arbeitslosigkeit auf 10-Jahres-Hoch
5,5 Millionen Beschäftigte waren im 3. Quartal 2025 in Kurzarbeit oder Teilzeit. Das war der höchste Stand seit 2015, ein Plus von 12 Prozent im Jahresvergleich. Unter dem beschönigenden Begriff „Kurzarbeit“ wurden allein 4 Millionen Kolleginnen und Kollegen in unbezahlten(!) „Urlaub“ geschickt. Die Vereinigung unabhängiger Gewerkschaften FNPR und die Russische Industrie- und Handelskammer TPP sprechen von einem „Anstieg der verdeckten Arbeitslosigkeit“.