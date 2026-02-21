United-Front-Webinar zur Vorbereitung des 8. März

Unübersehbar entwickelt sich weltweit eine antiimperialistische und antifaschistische Stimmung, entwickeln sich länderübergreifende Massenkämpfe. Die Stärkung internationaler Strukturen wie der revolutionären Weltorganisation ICOR und der United Front ist das Gebot der Stunde! Weltweite Treffen für Beratungen, Erfahrungs- und Gedankenaustausch sind bekanntlich nicht so einfach zu bewerkstelligen. Weitsichtig hat die United Front daher vor einigen Jahren das Webinar-Format zu nutzen begonnen.

Vier Webinare mit bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt finden in der Regel jährlich statt. Vom Zeitpunkt her orientieren sie sich an internationalen Kampftagen wie dem 1. Mai, dem Antikriegstag, dem Umwelt- und dem Frauenkampftag. Von etlichen Webinaren haben wir für Rote Fahne News Reportagen erstellt, die den Verlauf und die lebendigen, interessanten Beiträge dokumentieren - zu finden unter dem Menüpunkt "Reportagen" auf der Startseite von Rote Fahne News. Anfang nächster Woche erscheint die Reportage vom Webinar zur Vorbereitung des Internationalen Frauenkampftags. Außerdem veröffentlichen wir in loser Folge Beiträge, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Webinar am 15. Februar gehalten haben, beginnend mit dem Beitrag der

ICOR-Women zum 8. März und über die ICOR-Frauenkonferenz

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR ist dem internationalen Frauenbefreiungskampf verschrieben und arbeitet an der Koordinierung und Verstärkung der Kämpfe weltweit. Im November 2025 fand die 2. ICOR-Frauenkonferenz in Kathmandu, Nepal, statt. Rund 70 Frauen aus 12 Ländern und 14 Organisationen nahmen daran teil. Die Konferenz ist all jenen Frauen gewidmet, die ihr Leben dem Kampf für Freiheit und Sozialismus gewidmet haben – von Palästina bis Sudan, von Kurdistan bis Indien und all denen, die besonders von kapitalistisch institutionalisierter Gewalt, patriarchaler Unterdrückung und Kriegen betroffen sind.

Die Konferenz fand in einer Zeit tiefgreifender politischer Umbrüche statt. Die krisenhafte Natur des imperialistischen Weltsystems führt zu massiven Kriegsvorbereitungen an allen Fronten. Der Faschismus erstarkt weltweit, während eine Welle der Verarmung die Völker der Welt erfasst. Diese Entwicklungen verschlechtern die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen massiv und greifen ihre Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung an. Rosa Luxemburgs Aussage „Sozialismus oder Barbarei“ ist heute aktueller denn je.

Die Gegenwart ist geprägt von imperialistischer Kriegstreiberei, die die Zukunft unserer Welt bestimmen soll. Palästina, Venezuela, Nigeria und Kurdistan sind nur einige der aktuellen Schauplätze der Vorbeben eines neuen imperialistischen Teilungskrieges. Doch die Geschichte zeigt auch: Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die unterschiedlichsten Unterdrückten sind den Imperialisten nicht ausgeliefert. Sie können ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Diese Bedingungen verlangen von uns Frauen und von den revolutionären Kräften insgesamt, unseren Widerstandsgeist zu stärken und gemeinsam zu kämpfen. Die doppelte Ausbeutung der Frauen durch die herrschende Klasse erfordert einen besonders entschlossenen Widerstand gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus.

Die Frauenkonferenz ist ein wichtiger Baustein der internationalen revolutionären Frauenpolitik der ICOR. In Rückbesinnung auf die sozialistischen Wurzeln des 8. März und im Bewusstsein, dass die Befreiung der Frau nur durch eine sozialistische Revolution und die Diktatur des Proletariats möglich ist, sind Frauen und ihre Mitstreiter entschlossen, diesen Kampf auf ein neues Niveau zu heben.