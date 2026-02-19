Widerständiger Karneval in Düsseldorf

Mit bissiger Kritik nimmt er die nationale und internationale Politik aufs Korn, schont die faschistische AfD nicht und attackiert auch die im Bund Regierenden.



Mehrfach hat er das blutrünstige Wesen des russischen Kriegsherren Putin karikiert. Getroffene Hunde bellen. Im vollen Ernst hat das Putin-Regime einen Strafprozess gegen Jacques Tilly eingereicht, wegen „Beleidigung der Armee“. Der erfährt breite Solidarität auch von ansonsten manchmal konkurrierenden Karnevalisten. Mit gleich mehreren Motivwagen gegen Putin widerstanden die Düsseldorfer. Die direkte Antwort auf die Moskauer Anklage: Ein Satireclown wird von Putin aufgespießt – aber der haut ihm mit der Narrenpritsche aufs verzerrte Haupt.



Auch auf den Düsseldorfer Straßen mussten die Zuschauenden dem Wetter mit Regen und Hagel widerstehen – aber Helau-Rufe, Musik zum Mitsingen, Tanzen und jede Menge Kamellen hielten warm. Die Stimmung war super. Helau.