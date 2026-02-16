Das Treffen steht unter dem Motto: "Wir bleiben dran: am Widerstand gegen VIVAWEST und beim weltweiten Zusammenhalt der Kumpel"

Der Widerstand gegen die „Luxussanierung“ von Bergmannswohnungen in Marl-Hüls durch VIVAWEST schlägt weiter Wellen. Die angekündigten massiven Mieterhöhungen kommen so nicht durch. Wir ziehen Bilanz und beraten das weitere Vorgehen.



Berichtet wird über die Solidarität mit den vier zu Unrecht verurteilten Streikführern im Mangan-Bergbau von Georgien. Und wir sammeln Spenden für Bergleute in der Ukraine, die im eiskalten Kriegswinter um das Überleben kämpfen.



Außerdem bereiten wir das Gedenken an die antifaschistischen Kumpel und Kämpfer der Roten Ruhrarmee von 1920 vor. Zur traditionellen Feier am Grab in der Haard bei Hamm-Bossendorf laden wir alle demokratischen Organisationen und Parteien ein.



Weitere Treffen in 2026 immer am dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr am 17. März, 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 22. September, 20. Oktober, 12. November, 15. Dezember.