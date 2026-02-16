Wir sagen Danke!

Und das bei steigenden Lebenshaltungskosten. Und das bei steigenden Mieten, steigenden Kosten für Heizung und Strom. Steigenden Preisen für Bus und Bahn. Steigenden Steuern. Danke Verdi. Das liegt unter der Inflationsrate und ist absolut lächerlich. Hunderttausende Überstunden werden nicht bezahlt.

Trotzdem reden Linnemann und seine CDU von zu wenig Einsatz und Engagement. Arbeiter und Angestellte sind schlichtweg zu faul und sind zu oft krank. Vermutlich ist selbst jetzt die abgeschlossene Tariferhöhung kaum zu stemmen. Das Einzige was geht, sind zig Milliarden für Aufrüstung und Kriegsvorbereitung. Billionen für die Rüstungsindustrie. Milliarden für die Ukraine, damit das Sterben weitergeht.

T r o t z d e m ! Ab jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und wir steigern das Bruttosozialprodukt!