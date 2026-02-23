1.000 Menschen gegen AfD-Wahlkampfveranstaltung

Ob tatsächlich 600 Teilnehmer, wie angedacht, den Auftritt von Beatrix von Storch und Markus Frohnmaier in der Stadthalle Aalen besucht haben, ist noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch die breite Resonanz in der Aalener Bevölkerung gegen die AfD. Mit Transparenten, Fahnen, Sprechchören und Trommlergruppe – viele junge und jugendliche Menschen und ganze Familien liefen im Demozug von der Stadtmitte vor die Stadthalle.



Das vielfältige Programm der Kundgebung mit Reden und rockiger Musik gegen rechts begeisterte die Teilnehmer, die offen waren für weitere Diskussionen – und die Stimmung war sehr gut und solidarisch.