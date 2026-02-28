18.4.: Gaza-Soli-Konzert!

Wir organisieren regelmäßige Treffen, sammeln Spenden und unterstützen insbesondere das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza. Wir sind nicht nur für Palästina aktiv, sondern gegen alle imperialistischen Kriege auf der Welt und wollen die Solidarität zwischen den verschiedenen Völkern organisieren.

Am 18. April ab 16 Uhr veranstalten wir ein Benefizkonzert in Duisburg im St. Peter (Freidrich-Alfred-Str. 10, 47226 Duisburg), bei dem wir durch Eintritt, Essen und Spendengelder für Gaza sammeln.

Wir wollen euch zum Konzert und zur Vorbereitung herzlich einladen!