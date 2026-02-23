AfD-Hetze vor leeren Stühlen

AfD-Kandidat Frohnmaier verbreitet seine völkische Demagogie vor fast leerem Saal. Der Veranstalter zeigt sich "not amused". Die Zeitung kommentiert: „Aus informierten Kreisen war zu hören, dass sich einzelne Personen aus politisch linken Kreisen angemeldet hatten."¹



Na sowas! In der Redaktion laufen die Drähte heiß, mit Telefonbefragungen der angemeldeten Bürgerinnen und Bürger sucht sie den „Drahtzieher“ dieser Protestaktion. Schließlich findet man in sozialen Netzwerken ein Statement aus einer antifaschistischen Eltern-Initiative: „Viele Einzelpersonen haben

dafür gesorgt, dass Hetze in Heilbronn vor leeren Stühlen

stattfindet.“²



Das ruft natürlich den Antikommunismus auf den Plan. Von „Bärendienst für die Demokratie“ ist jetzt die Rede. In der Fabel von La Fontaine erschlägt der Bär seinen Freund, den Gärtner, weil er ihn mit einem Steinwurf von einer lästigen Mücke befreien will. Wer hat also hier der Demokratie einen „Bärendienst“ erwiesen, die Veranstaltung selbst oder der Protest dagegen?



Dazu dieser Leserbrief.