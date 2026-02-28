Alle Räder stehen – länger - still

In Leipzig ruht also – anders als im Rest von Deutschland - der Nahverkehr bis Montag früh. Kein Zufall, denn nicht nur der Vorstand der Leipziger Verkehrsbetriebe zeigt sich besonders störrisch, was die Forderungen angeht.

Auch die Leipziger Verdi-Mitglieder gelten als besonders streitbar. So bekommt eben der Vorstand, was er verdient. Das ist auch den Beschäftigen aus vollem Herzen zu wünschen.

Der Landesvorsitzende der MLPD – selbst Verdi-Mitglied - richtete Verdi seine Glückwünsche zu diesem Coup aus.