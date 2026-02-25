Griechenland
Chania: Protest gegen US-Flugzeugträger
Am Dienstag versammelten sich Demonstranten auf der griechischen Insel Kreta, nachdem ein US-Flugzeugträger eingetroffen war, der Teil einer massiven Verstärkung der amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten ist. Die USS Gerald R. Ford, der größte Flugzeugträger der Welt, legte am Montag im amerikanischen Marinestützpunkt in der Bucht von Souda auf Kreta an, während US-Präsident Donald Trump mit möglichen militärischen Maßnahmen gegen den Iran droht. Die friedliche Kundgebung, die von der Kommunistischen Partei Griechenlands unterstützt wurde, fand in der nahe gelegenen Hafenstadt Chania statt. Die Demonstranten hielten Plakate mit der englischen Aufschrift „Killers“ (Mörder) hoch.