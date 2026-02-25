Chor Avanti Comuna Kanti: Lieder gegen Aufrüstung, Krieg und Faschismus

Der Abend steht unter dem Thema "Reden erst die Völker selber..." und es werden Lieder und Texte gegen Aufrüstung, Krieg und Faschismus, gegen Ausbeutung und Unterdrückung vorgetragen.

Dazu schreibt der Chor:

"Wir wollen Mut machen. Lieder und Texte von Lenin, Wecker, Brecht, May, Tucholsky, Theodorakis, Fried u. a. richten sich gegen Eroberungskriege, gegen imperialistische Kriege und stehen auf der Seite der Befreiungsbewegungen."

Wann und wo?

Das Konzert findet am Freitag, 27. Februar, 19 Uhr, bei den Humanisten, in der Mörikestr. 14, in 70178 Stuttgart statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.