Demo- und Kundgebungstermine
+++ Den Protest auf die Straße tragen! Meldet weitere Demo-Termine +++
Die MLPD ruft dazu auf, heute und in den nächsten Tagen fortschrittliche Demonstrationen gegen den Krieg im Nahen Osten und die akute Weltkriegsgefahr zu unterstützen und sich aktiv daran zu beteiligen.
Es gilt, die Bündnisarbeit dafür zu verstärken und die Montagsdemonstrationen am 2. März zu Kundgebungen gegen die akute Weltkriegsgefahr zu nutzen. Dazu ruft auch die Bundesweite Montagsdemo-Bewegung auf. Hier erste Termine, bitte meldet weitere geplante Aktionen an redaktion@rf-news.de
Sonntag, 1. März 2026
- Hamburg, 14 Uhr Hachmannplatz (Heidi-Kabel-Platz)
Montag, 2. März 2026
- Essen: 18 Uhr Porschekanzel
- Stuttgart: 17 Uhr auf dem Schlossplatz
- Velbert: Protest gegen den Krieg der USA und Israel gegen den Iran. 16.30 Uhr vor der Sparkasse Velbert
- Wuppertal: 18 Uhr auf dem Döppersberg/Hbf.