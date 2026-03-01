+++ Den Protest auf die Straße tragen! Meldet weitere Demo-Termine +++

Es gilt, die Bündnisarbeit dafür zu verstärken und die Montagsdemonstrationen am 2. März zu Kundgebungen gegen die akute Weltkriegsgefahr zu nutzen. Dazu ruft auch die Bundesweite Montagsdemo-Bewegung auf. Hier erste Termine, bitte meldet weitere geplante Aktionen an redaktion@rf-news.de

Sonntag, 1. März 2026

Hamburg, 14 Uhr Hachmannplatz (Heidi-Kabel-Platz)

Montag, 2. März 2026