Der Sieg der Migros-Lagerarbeiter: „Gemeinsam haben wir Widerstand geleistet, gemeinsam haben wir gewonnen!“

Die Beschäftigten sind nicht gewerkschaftlich organisiert, haben kaum Rechte und werden zum Mindestlohn beschäftigt.

Der Migros-Konzern, der zu den zehn größten internationalen Konzernen der Türkei gehört, verfolgt eine Politik, die die gewerkschaftliche Organisation erschwert. Indem er jedes Migros-Lager an ein separates Subunternehmen vergibt, wollte er verhindern, dass die Beschäftigten gemeinsam handeln. Nach langjährigem Kampf um die Organisierung der Lagerarbeiter gelang es der Gewerkschaft DGD-SEN (Gewerkschaft der Lager-, Hafen-, Werft- und Seearbeiter) jedoch, eine landesweite Organisation aufzubauen und den Einfluss der gelben Gewerkschaft erheblich zu schwächen.

Die DGD-SEN, die das Recht auf Tarifverhandlungen erlangt hatte, lehnte am 23. Januar 2026 das Lohnangebot des Konzerns Arbeitgebers in Höhe von 28 % ab und trat in den Streik. Trotz massiver Polizeirepressionen, Verhaftungen und aller Arten von Druck gaben die Arbeiter ihren Widerstand nicht auf, sondern leisteten einen wichtigen Widerstand in der Geschichte der türkischen Arbeiterklasse und gewannen große Unterstützung in der Gesellschaft. Vor allem in Adana legten Arbeiter in mehr als 10 Lagerhäusern in 7 Provinzen die Arbeit nieder und traten in den Widerstand, indem sie die „Hungerlohn-Lohnerhöhung” ablehnten.

Die akzeptierten Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter

Eine Netto-Lohnerhöhung von 50 %, da die von Migros angebotene Erhöhung von 28–30 % als unzureichend angesehen wird. Die vollständige Auszahlung der Bankprämien. Die Übernahme der Steuerunterschiede durch Migros. Beendigung des Subunternehmersystems und Übernahme aller Subunternehmer-Arbeitnehmer in den Migros-Personalbestand. Wiedereinstellung der entlassenen Arbeitnehmer. Achtung der Gewerkschaftsrechte und Vereinigungsfreiheit.

Erklärung der Gewerkschaft DGD-SEN nach dem erfolgreichen Ende des Widerstands am 21. Februar:

„Die Migros-Lagerarbeiter, die sich trotz aller Druckversuche, Drohungen und Entlassungsangriffe mit Mut und Forderungen zur Wehr gesetzt haben, haben mit ihrem 23-tägigen Kampf und den Errungenschaften unserer Gewerkschaft DGD-SEN Geschichte geschrieben. Außerdem wurden 257 entlassene Arbeitnehmer wieder eingestellt. Grüße an die Migros-Lagerarbeiter! Grüße an unsere arbeitende Bevölkerung, die mit kreativen Aktionen für Würde und Ehre kämpft! Grüße an alle, die in jedem Winkel des Landes Widerstand leisten und sich nicht unterwerfen! Gemeinsam haben wir Widerstand geleistet und gemeinsam haben wir gewonnen. Unendlichen Dank an alle.“