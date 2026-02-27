Donald Trump und Grönland – plötzlich der heilige Lazarus?

Im Stile eines Kolonialisten aus dem vorvorigen Jahrhundert, der gegenüber Ureinwohnern auch mal was Gutes tun will, schrieb Trump in seinem Onlinedienst „Truth Social“: Das „großartige Lazarettschiff“ werde sich um die „vielen Menschen kümmern, die krank sind und dort keine Versorgung bekommen“.

Doch die Vorfreude der Grönländer auf so ein überraschendes Hilfsangebot wird sicher nicht nur wegen der arktischen Kälte unterhalb des Gefrierpunktes liegen. Die dänische Regierung hat das Ansinnen Trumps postwendend zurückgewiesen. Die Gesundheitsversorgung in Dänemark und Grönland ist für alle kostenlos, ganz im Gegensatz zu den Millionen von US-Bürgern, die nicht zuletzt wegen drastischen Kürzungen im Gesundheitsbereich durch die Trump Regierung nicht mehr krankenversichert sind.

Doch tatsächlich ist die Gesundheitsversorgung Grönlands in der Verantwortung der Kolonialmacht Dänemarks ebenfalls alles andere als vorbildlich. Nach einer aktuellen Untersuchung der grönländischen Autonomiebehörde ist vor allem in vielen abgelegenen Orten Grönlands die medizinische Versorgung in einem miserablem Zustand. Zu deren Verbesserung wurde vor kurzem ein Vertrag zwischen Grönland und Dänemark unterzeichnet. Ob Trump wohl davon Wind bekommen hat und ernsthaft glaubt sich mit dieser Aktion bei den Grönländern als die bessere Kolonialmacht einschleimen zu können?

Die zynische Menschenverachtung dieses unwürdigen Manövers kommt allerdings vor allem auch darin zum Ausdruck, dass dieses Lazarettschiff für viele Orte auf der Welt tatsächlich ein großer Segen wäre. An erster Stelle könnte der Gazastreifen stehen, mit seinen Hunderttausenden schwer verletzten Kriegsopfern. Die medizinische Ausstattung dieses Lazarettschiffes umfasst 15 Krankenstationen mit 80 Intensivbetten, eine radiologische Abteilung, elf Behandlungsräume, eine Blutbank, medizinische Labore und Werkstätten zur Anfertigung von Prothesen und zur Reparatur medizinischer Geräte.

Dieses schwimmende Krankenhaus wäre eine große Hilfe für die Not leidenden Palästinenser – aber auch im Sudan, oder anderen Kriegsgebieten mit einer Küste würde dieses Schiffes ohne Zweigel viele Leben retten können. Stattdessen wird es für imperialistische Manöver der Trump-Regierung schändlich missbraucht und straft den wortreichen Hilfsbekundungen der US-Regierung gegenüber der palästinensischen Bevölkerung Lügen.