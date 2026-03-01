Iran-Flugblatt
+++ Druckerei Neuer Weg bietet Druck des Flugblatts an +++
Die Druckerei Neuer Weg bietet an, am Montag, dem 2. März, das neue Flugblatt der MLPD zum Krieg gegen den Iran in der für euch erforderlichen Anzahl zu drucken.
Bestellungen bitte im Lauf vom Sonntag bis Montag 7:30 Uhr an druck@neuerweg.de
Die gedruckten Flugblätter können ab x Uhr in Essen abgeholt werden.
Einen Versand per Post empfehlen wir nicht aufgrund der schnelllebigen Entwicklung.
Ein Flugblatt farbig gedruckt kostet 10 Cent.