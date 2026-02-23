Ehrendes Gedenken für den Kämpfer gegen den Faschismus, Anton Erhardt

Er war eine Kämpfernatur im Sinne jener aufrechter Demokraten, die erkannten: "Der Feind steht im eigenen Land!" Er wurde Kommunist und aktiv in der KPD-Gruppe Siegmar, im Roten Frontkämpferbund (RFB), in der Roten Hilfe (RHD), im Deutschen Baugewerksbund (DBB) und in der Revolutionären Gewerkschaftsopposition((RGO)



Während die Wiederaufrüstung Deutschlands immer akuter wurde (Panzerkreuzerbau), distanzierte er sich deutlich von der rechten SPD-Führung. "Was haben sie bloß heute aus der Partei Bebels gemacht", sagte er einmal verbittert.



Die KPD-Leitung des Unterbezirkes Chemnitz und auch die Genossen aus Siegmar schlugen der SPD-Leitung gemeinsame Kampfmaßnahmen zur Abwehr des faschistischen Terrors vor. Das Angebot für einheitliche Kampfaktionen wurde nicht umgesetzt.



Die Empörung der Bevölkerung über diesen Mord zeigte sich darin, dass das Begräbnis für Anton Erhardt zu einer bewegenden antifaschistischen Demonstration von 50.000 Chemnitzern wurde.



Die Stadt Karl-Marx-Stadt / Chemnitz ehrte Anton Erhardt mit einem Gedenkstein an der Zwickauer Str. 418. Die Pionierfreundschaft der Oberschule "Fritz Schmenkel", die FDJ-Grundorganisation und die Kampfgruppenhundertschaft des VEB Elite-Diamant trugen bis 1990 seinen Namen.