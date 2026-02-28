Ekapa-Mine: Während Kumpel sterben, meldet Monopol Insolvenz an

Diesen Monat erhielten sie schon keinen Lohn. Aller Abbau wurde eingestellt. Der zuständige Gewerkschafts-Organizer sagt: „Das hier ist ein Tatort! Hier sterben Bergleute und nichts passiert.“ Die Rettungsteams seien abgezogen worden. Der angereiste Minister für Bergbau sagt dagegen, dass weiter an der Bergung der Toten gearbeitet werde.

Der Organizer fordert Belegschaft und die Bewohner von Kimberley zu einem Shut-down, einem allgemeinen Streik, auf.

Die Schließung von Ekapa wäre sehr schlimm für die Region. 185 Jahre Diamantenbergbau und Kimberley ist eine verarmte Stadt. Verbrannte Erde.