Südafrika
Ekapa-Mine: Während Kumpel sterben, meldet Monopol Insolvenz an
Neun Tage ist es her, seit fünf Bergleute der Ekapa-Diamantmine in Kimberley von einer Schlammlawine verschüttet wurden. Heute die nächste schockierende Nachricht: Ekapa meldet Insolvenz an, 1000 Kumpel sollen auf die Straße fliegen!
Diesen Monat erhielten sie schon keinen Lohn. Aller Abbau wurde eingestellt. Der zuständige Gewerkschafts-Organizer sagt: „Das hier ist ein Tatort! Hier sterben Bergleute und nichts passiert.“ Die Rettungsteams seien abgezogen worden. Der angereiste Minister für Bergbau sagt dagegen, dass weiter an der Bergung der Toten gearbeitet werde.
Der Organizer fordert Belegschaft und die Bewohner von Kimberley zu einem Shut-down, einem allgemeinen Streik, auf.
Die Schließung von Ekapa wäre sehr schlimm für die Region. 185 Jahre Diamantenbergbau und Kimberley ist eine verarmte Stadt. Verbrannte Erde.